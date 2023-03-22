Стало известно, когда в российских школах исчезнет третья смена

Ликвидация третьей смены в школах, находящихся на территории Российской Федерации, будет завершена к 2023 году. Решить данный вопрос помогут еще 20 школ, которые откроют свои двери в текущем году, рассказала замминистра просвещения Татьяна Васильева.

«В 2023 году мы завершим мероприятия по ликвидации третьей смены», – высказалась она в ходе круглого стола, проходившего в Совете Федерации. Тема касалась исполнения национальных проектах.

По словам Васильевой, в период с 2019 по 2022 год в России начали работать 74 школы – их ввели в эксплуатацию в рамках ликвидации третьей смены. Еще 20 учебных учреждений смогут принять 11 тысяч школьников в этом году, пишет РИА Новости со ссылкой на ее слова.

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