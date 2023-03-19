Российских школьников научат языкам Африки

Кругозор российских школьников расширят за счет изучения африканских языков – суахили и амхарского. Им уже начинают учить в школах, заявил сегодня директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета Алексей Маслов.

«В школах России начинают в качестве дополнительных языков преподаваться суахили и амхарский, что в общем не было даже во времена Советского Союза», – высказался он во время Международной парламентской конференции «Россия – Арифка».

При этом Маслов отметил, что за счет изучения новых языков школьниками выстраивается сквозная система подготовки, поделенная на этапы. Она начинается со школьной скамьи и заканчивается у работодателя.

Кроме того, уже сейчас в институте постепенно возрождается преподавание таких языков как йоруба, сомалийский, зулу и другие.

«У нас готовится новое поколение людей, которые способны понимать менталитет и основные модели развития Африки», – цитирует слова Алексея Маслова ТАСС.

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