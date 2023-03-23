Президент РАО назвала полный переход образования «в цифру» невозможным

Собрав данные, полученные за время пандемии, российские ученые пришли к выводу, что полная цифровизация образования невозможна. Это так же означает, что бумажные версии учебников никуда не уйдут, заявила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева.

«[…] данные, которые ученые получили по итогам дистанта, говорят нам о том, что полная цифровизация занятий на постоянной основе в школе просто невозможна», – высказалась она, отметив, что электронные версии учебников могли бы стать вспомогательным инструментом, но не основным.

Как отметила Васильева, облегчить вес школьного портфоля поможет возвращение к советской системе. Она предполагала два комплекта учебников: домашний и школьный, пишет РИА Новости со ссылкой на слова руководительницы РАО.

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