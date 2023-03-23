Петербуржцам рассказали, как защитить детей от туберкулеза

Туберкулез – является одной из самых актуальных проблем как во всем мире, так и в Санкт-Петербурге. О том, как можно обезопасить себя и детей от этой болезни, рассказали в пресс-службе главного городского управления Роспотребнадзора.

«Заражение туберкулезом происходит от больных, которые выделяют возбудителя туберкулеза (микобактерию туберкулеза) в окружающую среду с мокротой при кашле, чихании, разговоре», – объяснили в ведомстве.

Эксперты подчеркивают, что основополагающим элементом профилактики туберкулеза у детей является БЦЖ-вакцина. Она входит в числе обязательных и на территории России включена в национальный календарь профилактических прививок.

При этом, отметили в Роспотребнадзоре, число отказов от вакцинации неуклонно растет. Согласно опубликованным данным, за 2022 год из более, чем 50 тысяч родившихся детей прививку от туберкулеза не сделали 3%. Это более полутора тысяч младенцев: 57,6% — отказы родителей, 42,4% — медицинский отвод.

В ведомстве подчеркивают, что подобное решение чревато серьезными последствиями. Заболев тяжелой формой туберкулеза, ребенок может умереть. Прививка, в свою очередь, обеспечивает 95% защиту от инфекции. В соответствии с календарем ее необходимо сделать на 3-7 день с момента рождения ребенка.

«[…] угроза заразиться и заболеть сегодня существует для каждого», – подчеркивают эксперты. Что примечательно, различные иммунодиагностические тесты, такие как проба Манту, например, проводятся как раз для того, чтобы выявить туберкулез как можно раньше.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что показатели заболеваемости туберкулезом достигли исторического минимума.