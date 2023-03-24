В Петербурге загорелось «вино»

В Петербурге на улице Новоселов 24 марта загорелся винный завод. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации ведомства, сигнал о пожаре поступил в 08:35 24 марта. К месту происшествия выехали 23 человека личного состава и пять единиц техники. По этой улице горело четырехэтажное административно-складское здание площадью 300 квадратных метров. В общем и целом, пожар охватил 50 «квадратов».

Пожар ликвидирован 9:41. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Пушкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Также мы писали, что сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в кражах у пенсионеров. Известно, что дважды в октябре и один раз в марте в отделение полиции обратились пенсионерки.