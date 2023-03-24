Петербургские полицейские отыскали очередного мошенника

Сотрудники полиции установили причастность ранее задержанного к мошенничеству в отношении пенсионерки на Ленской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Все случилось 22 ноября 2022 года. В тот день 72-летней пенсионерке позвонила неизвестная женщина, она представилась ее знакомой. После рассказала, что она сама стала виновницей ДТП.

Чтобы ей помочь, требовалась круглая сумма денег. Мошенница заверила, что только так получится избежать уголовной ответственности. Как итог, пенсионерка отдала курьеру, приехавшему к ней, 700 тысяч рублей.

Через сутки было заведено уголовное дело по статье о мошенничестве. Только вчера, 23 марта, полицейские отыскали и задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбое в Пушкинском районе.