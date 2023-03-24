От коронавируса скончались 35 россиян

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации медиками были зафиксированы 12 493 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Не обошлось и без жертв. Так, согласно опубликованной информации, за минувший день 35 человек скончались от осложнений, связанных с вирусом. По сравнению с четвергом, 22 марта, ситуация несколько улучшилась. Позитивные тенденции прослеживаются и в статистике госпитализации. Сравнивая с прошлыми зафиксированными показателями, их число уменьшилось на 5,8% и составило 1390 человек.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 марта, в Перми произошло чрезвычайное происшествие. В Кировском районе города на улице Адмирала Ушакова на женщину свалилась с крыши глыба льда. Как итог, женщина скончалась.