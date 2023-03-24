Концерт рок-группы ДДТ в Петербурге опять перенесли

Концерт рок-группы ДДТ в Петербурге вновь не состоится, его перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает в социальных сетях мероприятия.

Выступление должно было состояться еще в октябре 2021 года. Тогда его перенесли в связи с пандемией коронавируса. После этого концерт пообещали 23 мая 2023 года. Однако и в этот раз концерта ждать не стоит — его отложили на неопределенный срок. Пока что точная дата не называется, но ее пообещали объявить позднее.

Отмечается, что решение принято «по независящим от группы и организаторов причинам».

Ранее сообщалось, что в Ленобласти подросток потратил с чужой карты 3,6 тысячи рублей на покупку вейпа и жижи для него. Он нашел карточку на улице.

Также стало известно, что «безопасные» счета продолжают разорять петербуржцев. Это одна из самых популярных схем мошенничества.

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