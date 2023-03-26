Эксперты рассказали, как вернуть деньги за ремонт в новостройке

Одним из преимуществ квартиры в новопостроенном доме является возможность сделать ремонт на свое усмотрение, но не все знают, что часть средств, потраченных на это, можно вернуть. Каким образом, разбиралась Gazeta.SPb.

Для того, чтобы вернуть часть денег, использованных для проведения ремонта в новостройке, нужно оформить налоговый вычет. Он предоставляется на составление проектной и сметной документации, покупку отделочных материалов и оплату работы строителей.

Важно отметить, что все расходы должны быть подтверждены чеками, контрактами с подрядчиком – или несколькими – и накладными.

Вместе с вычетом за покупку жилья владелец квартиры может вернуть 13% от общей суммы, но не больше 260 тысяч рублей. При этом супруги смогут получить компенсацию дважды.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в ипотеку на новостройки могут добавить стоимость «неотделимых улучшений».

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