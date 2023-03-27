Минпросвещения озвучил идею нового учебника по обществознанию

В Министерстве просвещения представили идею нового учебника по обществознанию. В его основу ляжет ценность государственного суверенитета Российской Федерации, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«[…] осуществляется подготовка нового, единого учебника обществознания, его ключевой идеей является понимание безусловной ценностью государственного суверенитета России», – рассказал он.

При этом в рамках курса обществознания также будет рассмотрен вопрос роли России в формировании миропорядка. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Кравцова, сказанные им в рамках научно-практической конференции.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов выступил с предложением о введении нового уровня высшего образования для тех, кто не смог по каким-либо причинам завершить обучение.