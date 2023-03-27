В Тихвинском районе поймали мужчину, «заплатившего» за табак ножом

Вчера, 26 марта, в Тихвинском районе Ленинградской области мужчина ограбил табачный магазин, угрожая девушка-продавцу ножом. Несколько часов спустя он был задержан правоохранителями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ленинградской области, сведения о произошедшем поступили к полицейским в 18:39. Сам инцидент случился чуть раньше – в 18:30, когда неизвестный мужчина зашел в магазин в Тихвине и, угрожая ножом, потребовал у 26-летней девушки, работавшей продавцом, деньги.

Сумма причиненного ущерба составила 1 700 рублей. После их получения преступник скрылся, чтобы спустя несколько часов его нашли сотрудники уголовного розыска.

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