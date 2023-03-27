В Польше чиновников оставят без TikTok на служебных телефонах

Следуя западным тенденциям, власти Польши также стали негативно относиться к китайскому приложению TikTok. Так совет по цифровым технологиям государства выступил за запрет установку приложения на телефонах чиновников.

«Совет по цифровым технологиям выражает свое положительное мнение по поводу приказа должностным лицам и сотрудникам государственной администрации удалить китайское приложение TikTok с рабочих телефонов», – уточнили в рекомендациях, составленных советом.

О проблемах TikTok, с которыми ему пришлось столкнуться в странах Запада, стало известно уже давно.

Так, например, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что приложение рассматривается как угроза национальной безопасности.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что с негативной позицией в отношении TikTok выступили в парламенте Великобритании.