В Ленобласти проснулись первые медведи

На территории Волосовского района Ленинградской области был найден свежий след бурого медведя, судя по всему, взрослого самца. Самки должны проснуться на две недели – полмесяца позже, сообщил биолог Павел Глазков.

«Свежий след бурого медведя обнаружил один из жителей Волосовского района. Судя по размеру отпечатка лапы, это взрослый самец», – написал он в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

Отмечается, что при нормальном стечении обстоятельств медведь покидает свою берлогу все еще упитанным, имея достаточный жировой запас, чтобы обходиться без пищи в течение месяца с момента пробуждения. С другой стороны, от еды животные никогда не откажутся.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как в Соединенных Штатах Америки медведь зашел в супермаркет и перепугал посетителей. В тот раз обошлось без пострадавших.