Проспект Ленина в Колпино окажется вне зоны доступа

Не скучали? А дорожные ограничения снова к вам в гости пришли, нравится вам это или нет. В преддверии Дня смеха дорожники решили сделать жителям Колпино совсем несмешной подарок.

Так, по информации местной ГАТИ. горожан ждет немного немало, а ограничение проезда по четной стороне проспекта Ленина. К счастью горожан, речь идет о небольшом участке дороги — между домами №62 и №54. Ограничение будет тоже не очень продолжительным — с 3 по 14 апреля.

С 4 апреля 2023 года по 15 сентября 2024 года также стоит ожидать закрытый участок от улицы Танкистов до улицы Губина.

Также известно о работах в Красносельском районе — до 13 апреля будет прикрыто сквозное движение по Дачной улице — от Московской улицы до улицы Ломоносова.

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