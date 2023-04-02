Свыше тысячи человек заразились коронавирусом в Петербурге за сутки

Пока что коронавирусная инфекция своими цепкими лапами продолжает удерживать жителей Петербурга. Хотя, безусловно, заболеваемость куда ниже, чем, например, полгода-год назад. Так, например, по данным на 11:00 2 апреля коронавирусной инфекцией заразились 1022 жителя города.

Также известно, что умерли от заболевания шесть горожан, а победить болезнь смогли еще 1002 человека. С осложнениями попали в медицинские учреждения 70 жителей города, говорят в Управлении Роспотребнадзора Российской Федерации.

С начала пандемии коронавируса в Петербурге официально подтверждено 1 919 705 случаев заражения, говорится на портале «Стоп коронавирус».

Ранее стало известно, что как стало известно Gazeta.SPb от источника в правоохранительных органов, 1 апреля в полицию обратилась петербурженка. Все дело в том, что ей пришла немного необычная мясорубка