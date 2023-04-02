Несколько автобусов в Петербурге меняют свои маршруты с 3 апреля

Понедельник, 3 апреля, начнется для жителей Петербурга с транспортных перемен. Об этом рассказали в местном комитете по транспорту. Кому же посчастливится привыкать к изменениям? Жителям Центрального, Приморского, Фрунзенского, Невского, Адмиралтейского и Кировского районов.

Так, например, автобус №244 будет отъезжать от станции «Кировский завод», а дальше проезжать через проспект Стачек, улицы Васи Алексеева, Маршала Говорова и улицу Краснопутиловскую.

В то же время маршрут №377, теперь он будет проезжать до Южного кладбища.

С 3 апреля автобус №5 будет делать остановку на Гранитной улице, а автобус № 170 доезжать до Шуваловского проспекта.

Ранее стало известно, что по данным на 2 апреля сугробы в Петербурге подросли до 20 сантиметров. Такие данные приводит главный городской синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.