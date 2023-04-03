Петербуржцы рассказали, в каком случае готовы поумерить зарплатные аппетиты

Некоторые петербуржцы, как оказалось, готовы сбавить обороты в вопросе зарплатных ожиданий. При этом некоторые готовы поумерить аппетиты даже на четверть. Ради чего такие жертвы, спросите вы? Рассказываем.

По информации сервиса SuperJob, горожане просто не готовы прощаться с удаленным режимом работы. Так, примерно 20% согласны ради удаленки снизить свои требования по зарплате на 5%, а каждый десятый и вовсе готов уступить целых 10%.

По 4% заявили, что могут уступить от 15 до 25% своего заработка. Только 36% петербуржцев на такие жертвы во имя удаленки не пойдут.

Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет больше, чем среди молодежи до 24 лет (48% против 24% соответственно).

Ранее сообщалось, что землетрясения продолжают давать о себе знать на разных уголках планеты. На этот раз потряхивало Камчатку, причем довольно серьезно.