Следком задержал подозреваемую во взрыве в кафе Дарью Трепову

Сегодня, 3 апреля, стало известно, что задержана Дарья Трепова. Она — подозреваемая в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в своем телеграм-канале.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что заведено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом. По последним данным, в результате взрыва пострадало 32 жителя. Среди них на данный момент 10 человек находятся в тяжелом состоянии, говорят в министерстве здравоохранения. Также известно об одном погибшем — российском военном корреспонденте Владлене Татарском. Подробнее о произошедшем читайте в нашем материале по ссылке.