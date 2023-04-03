В Петербурге 13-летняя школьница отравилась этанолом и попала в больницу

В Петербурге школьница в возрасте 13-ти лет попала в медучреждение. По данным источника издания в правоохранительных органах, девочка отравилась этанолом.

Как уточняет источник, девочку госпитализировали с платформы станции метро «Проспект Просвещения» 2 апреля вечером. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Какой-либо другой информации о произошедшем не приводится. Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что девочка жила с безработной матерью, семья на учёте в ОДН и ПНД не состоит.

Ранее стало известно, что ранним утром — в восемь часов — на девятом километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» произошло сразу четыре машины и автобус. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

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