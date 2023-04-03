Автобус и четыре легковушки столкнулись в Ленобласти

Ранним утром — в восемь часов — на девятом километре федеральной трассы А-121 «Сортавала» произошло сразу четыре машины и автобус. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По имеющейся информации, пострадавших нет. Как итог, автобус развернуло на проезжей части, движение транспорта в сторону Санкт-Петербурга полностью перекрыто, говорят в ведомстве.

В связи с этим автомобилистов просят заранее планировать маршрут своей поездки, пишет «Деловой Петербург».

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