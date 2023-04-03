В Ленобласти подходит к концу сезон для горнолыжников

В Ленобласти завершается горнолыжный сезон — пора убирать лыжи сноуборды.

Как пишет Табло СМИ, покататься получится только до 9 апреля. После этого горнолыжные курорты будут закрываться. Хотя, например, есть и те, кто решил работать с оглядкой на погоду, пишет издание.

Так, «Красное озеро» каждый раз вносит коррективы в свое расписание работы, ориентируясь на погодную обстановку. Аналогично действуют и в «Охта парке», хотя там и решили пока проработать до 5 апреля, уточняет издание.

Ранее стало известно, что сколько бы людям не говорили, что с наступлением весны выход на лед опасен — а жизнь все равно ничему не учит. На этот раз спасателям пришлось бежать на помощь жителям, застрявшим на Ладожском озере. Подробнее о произошедшем вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.

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