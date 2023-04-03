С оторвавшейся льдины на Ладожском озере вытащили 12 человек

Сколько бы людям не говорили, что с наступлением весны выход на лед опасен — а жизнь все равно ничему не учит. На этот раз спасателям пришлось бежать на помощь жителям, застрявшим на Ладожском озере.

Как пишет «Петербург2» со ссылкой на аварийно-спасательную службу Ленобласти, все случилось в понедельник 3 апреля, то есть сегодня. Льдина оторвалась на Ладожском озере в районе деревни Леднево. С нее спасли 12 человек.

Спасатели всех доставили на берег, помощь медицинского характера никому из них не понадобилась, говорят в ведомстве.

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