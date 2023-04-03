В Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию спортивный комплекс

В Приморском районе введен в эксплуатацию спортивный комплекс. Об этом сообщает пресс-служба правительства города в своих социальных сетях.

Как говорят в ведомстве, местный Госстройнадзор дал добро на ввод здания в эксплуатацию. Речь идет о крытом спортивном комплексе для зрителей без трибун. Объект разместился на Парашютной улице, отмечают в пресс-службе ведомства.

Общая площадь объекта – 5,6 тысячи квадратных метров. Здесь будут проходить тренировки по хоккею, волейболу и баскетболу. В планах также проводить физкультурно-оздоровительные тренировки взрослых спортсменов. Единовременно комплекс смогут посещать 197 человек, заключили в правительстве.

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