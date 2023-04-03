Таможенники пресекли контрабанду магазинов для автомата Калашникова в США

Контрабанду в США магазинов для автомата Калашникова пресекла таможенная служба Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной таможенной службы.

Известно, что таможенникам удалось перехватить четыре посылки, в которых были 18-ть магазинов для автоматов Калашникова. Этот груз житель Перми хотел отправить в США, чтобы подзаработать, говорится в телеграм-канале ведомства.

Дабы скрыть эти товары от таможенного контроля, в декларации мужчина указал, что в посылках вполне безобидные пластиковые коробки. После того, как магазины были найдены, была проведена экспертиза. Она показала, что все вооружение пригодно для работы, говорят в пресс-службе ведомства.

Таможенники завели уголовное дело. За контрабанду продукции военного назначения мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

общество таможня фтс


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Таможенники пресекли контрабанду магазинов для автомата Калашникова в США
Таможенники оформили первый автобус с гражданами из Китая
В Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию спортивный комплекс
Россияне бьют рекорды по туризму на Шри-Ланке
В ООН обеспокоены взрывом в Петербурге
Число пострадавших из-за взрыва в Петербурге вновь возросло
Президент Путин посмертно наградил военкора Владлена Татарского за мужество
Следком завел уголовное дело за драки в ТЦ «Порт Находка»