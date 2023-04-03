Таможенники пресекли контрабанду магазинов для автомата Калашникова в США

Контрабанду в США магазинов для автомата Калашникова пресекла таможенная служба Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной таможенной службы.

Известно, что таможенникам удалось перехватить четыре посылки, в которых были 18-ть магазинов для автоматов Калашникова. Этот груз житель Перми хотел отправить в США, чтобы подзаработать, говорится в телеграм-канале ведомства.

Дабы скрыть эти товары от таможенного контроля, в декларации мужчина указал, что в посылках вполне безобидные пластиковые коробки. После того, как магазины были найдены, была проведена экспертиза. Она показала, что все вооружение пригодно для работы, говорят в пресс-службе ведомства.

Таможенники завели уголовное дело. За контрабанду продукции военного назначения мужчине грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.