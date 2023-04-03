Петербуржцы отправятся в колонию за поджог автомобиля

Калининский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении двух жителей, поджегших автомобиль. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своих социальных сетях.

Как говорят в суде, жителей обвиняли в поджоге авто марки «Haval H9». Одному мужчине назначили 1 год и 2 месяца в колонии-поселении. Второй получил тот же срок, но в колонии строгого режима, так как уже был судим ранее.

Все случилось в декабре прошлого года на проспекте Непокоренных. Мужчины вылили на капот горючую жидкость и воспламенили ее с помощью подожженной перчатки.

Потом машина всполыхнула, а мужчины убежали. Владелец авто причиненный ущерб оценил в сумму 3,3 миллиона рублей.

Обвиняемые свою вину признали.

Ранее сообщалось, что контрабанду в США магазинов для автомата Калашникова пресекла таможенная служба Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной таможенной службы.