Петербургский суд вынес приговор таксисту, который избил главу муниципалитета

Фрунзенский районный суд Петербурга огласил приговор таксисту, который избил главу одного из муниципалитетов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своих социальных сетях. Решение выносили заочно, так как виновный на заседание не явился.

Все случилось в декабре 2021 года. Водитель такси припарковался на пешеходной дорожке по Софийской улице. Глава муниципалитета запечатлел на камеру телефона некорректную парковку.

Тогда мужчина-таксист решил выразить свое недовольство, набросился на чиновника и сломал ему нос. Все остановил мимо проходящий местный житель.

Водителя после этого инцидента отстранили от работы в такси. Пока шли разбирательства, тот успел сбежать из страны. Его объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что Калининский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении двух жителей, поджегших автомобиль.