В Ленобласти появится гастрономический путеводитель

Гастрономический путеводитель появится в Ленинградской области. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России в своих социальных сетях.

Гастрогид «География на вкус — Ленинградская область» соберет в себе информацию о местных деликатесах, ресторанах, кафе, фермах и производителях продуктов питания.

Предполагается, что этот проект позволит активнее развивать гастрономический туризм в регионе, а также поможет в продвижении производителей продуктов питания и местных ресторанов.

Так, вполне может быть, что в гиде упомянут ладожскую корюшку, петровскую уху, карельскую калитку, выборгский крендель, пашский мед, судак по-ижорски, суворовскую похлебку, вепсские калитки.

Когда именно будет реализован проект, пока что не разглашается.

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