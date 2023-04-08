В Петербурге 8 апреля стало самым теплым днем с начала 2023 года

Сегодняшний день, 8 апреля, стал самым теплым для Петербурга с начала 2023 года. Сегодня в полдень городская метеостанция зафиксировала, что воздух прогрелся до +10,7 градуса. Это хоть и немного (всего на 0,1 градуса) выше, чем в днем ранее. Такие данные приводит центр «Фобос».

По их данным, пока что температура воздуха будет только подниматься — по крайней мере в ближайшие два-три часа. Точное значение того, какого максимума достигла температура сегодня, мы сможем узнать после 21.00. Именно в это время синоптики снимут показания с максимальных термометров.