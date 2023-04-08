Петербуржец попал под статью за звонок о ложной угрозе

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении об угрозе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Как выяснилось, все случилось 7 апреля. В этот день примерно в половине 11-го утра в отделение полиции Кингисеппского района позвонил неизвестный. Он рассказал о некой ложной угрозе. О чем именно заявил мужчина, в полиции не уточняют.

После этого сотрудники полиции выяснили, откуда поступил звонок и приехали по адресу владельца номера. Там был найден пьяный 47-летний мужчина, он и позвонил в полицию — из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Ранее стало известно, что в Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении тверских автоугонщиков.