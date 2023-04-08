В Петербурге осудят тверских угонщиков 12-ти авто

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении тверских автоугонщиков. Об этом сообщает пресс-служба петербургского министерства внутренних дел в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, группа мужчин угнала 12 автомобилей общей суммой более 20 миллионов рублей, поясняют правоохранительные органы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тосненский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу, говорят в телеграм-канале петербургской полиции.

Ранее сообщалось, что Увы, суббота не без происшествий для Санкт-Петербурга. На этот раз водитель иномарки BMW не справился с управлением и влетел в столб. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер|СПб». Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.