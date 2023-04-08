На проспекте Маршала Жукова BMW влетела в столб

Увы, суббота не без происшествий для Санкт-Петербурга. На этот раз водитель иномарки BMW не справился с управлением и влетел в столб. Об этом сообщается в телеграм-канале «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер|СПб».

О дорожно-транспортном происшествии появилась информация 8 апреля. Судя по опубликованному видеоролику, мужчина хотел успеть проехать на затухающий желтый сигнал светофора. Так он думал пролететь с улицы Маршала Захарова на проспект Маршала Жукова.

Правда, сделать ему этого не удалось — он попросту не вписался в поворот и влетел в столб.

Ранее сообщалось, что в Бокситогорском районе Ленобласти задержали подозреваемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.