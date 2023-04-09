На участке между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе прикроют одну полосу

На участке КАД, расположенном между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе, перекроют для движения одну полосу. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, закрыта будет для движения четвертая полоса. По ней не получится проехать с 10 по 16 апреля. На оставшихся трех полосах тоже будут ограничения, но скоростные — по ним ездить можно будет со скоростью не более 50 километров в час.

Уточняется, что полосу закрывают из-за уборочных работ, вестись они будут в круглосуточном режиме. Для водителей установят сигнальные фонари и специальные дорожные знаки.

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