Семейный тандем карманников-гастролеров задержали в Петербурге

Еще 2 марта в полицию Московского района Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестный обокрал пенсионерку на 20 тысяч рублей. Обычная кража, как и тысячи других, скажете вы. У руля целый семейный тандем — ответим мы вам!

Как говорят в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, уже 10 апреля история повторилась: на этот раз ограбили пенсионерку в аптеке — минус 7500.

В обоих случаях были заведены уголовные дела по статьям о краже.

Только 11 апреля полиции удалось выловить подозреваемых — ими оказались 26-летняя уроженка города Рязань и ее 20-летний брат, уроженец города Москва

Регистрации в Петербурге у них не было и нет, они с «гастролями» по разным регионам. На момент задержания они уже успели «наследить» и в других регионах, так оба числятся в федеральном розыске, говорят в пресс-службе полиции.