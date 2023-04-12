«Яблочные» воры снова активизировались в Петербурге

Сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 14 февраля в полицию пришел 18-летний студент — житель Кировской области. Он рассказал, что в парадной дома на улице Ткачей неизвестный угрожал ему расправой. У него отобрали айфон 13. Ущерб оценивается в 50 тысяч рублей.

Сейчас заведено уголовное дело по статье о грабеже. Как говорят полицейские, уже 10 апреля удалось найти воришку — это был 20-летний неработающий ранее судимый гражданин.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что следственный отдел по Красносельскому району Петербурга приступил к доследственной проверке. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.

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