Следком заинтересовался госпитализацией двухлетнего петербуржца с острым отравлением

Следственный отдел по Красносельскому району Петербурга приступил к доследственной проверке. Причина — 11 апреля госпитализировали двухлетнего мальчика. Все произошло в одном из домов по улице Маршала Захарова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, в этот день мама малыша сделала ему какой-то укол для лечения горла, сейчас ребенок в медучреждении.

Следствие проводит необходимые мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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