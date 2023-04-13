В Невском районе неизвестный угрожал убийством гендиректору фирмы

Среда, 12 апреля, не обошлась для Петербурга без криминала. Так, в полицию пришел мужчина — генеральный директор некой фирмы. Он заявил, что кто-то угрожал ему убийством, а после и вовсе выстрелил из ружья в его сторону.

Как пишет nwpress, стреляли из окна седьмого этажа на проспекте Обуховской Обороны. К месту происшествия по этому заявлению выехали правоохранительные органы.

В результате сотрудники полиции задержали троих безработных подозреваемых 1999 и 2003 годов рождения. У одного из них отобрали пневматическое ружье, оба молодых человека уже в изоляторе, говорят в полиции.

Ранее сообщалось, что в отношении трех уроженцев стран ближнего зарубежья утвердили обвинительное заключение — по статьям о грабеже. Подробнее о том, что же именно и где произошло, вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.