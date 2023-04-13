В Петербурге трое мужчин могут попасть в колонию на 12 лет за кражи телефонов

В отношении трех уроженцев стран ближнего зарубежья утвердили обвинительное заключение — по статьям о грабеже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, следствие полагает, что была создана группа, которая похищала телефоны из магазинов сотовой связи. Организатор в это дело завлек своих родственников, пообещав им хорошее денежное вознаграждение.

В итоге грабежей в прошлом году совершили они семь. Общая стоимость награбленного — более 350 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Как говорят в прокуратуре, возможно наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга подключилась с проверкой соблюдения трудовых прав работников ООО «ЖКС № 1 Петроградского района». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.