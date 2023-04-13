В Петербурге сотрудники жилкомсервиса пожаловались на задержку зарплаты

Прокуратура Петербурга подключилась с проверкой соблюдения трудовых прав работников ООО «ЖКС № 1 Петроградского района». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся у прокуратуры информации, четыре работника в январе текущего года не получили вовремя зарплату. Более того, при таком раскладе им должны были выплатить компенсацию, но и ее они не получили.

После этого и вмешалась прокуратура, которая выдала представление руководству организации. Сейчас в суд направлены иски, согласно которым с компании могут взыскать компенсацию и за задержку, и за моральный вред.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования поставлены на контроль.

Ранее сообщалось, что петербургская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении одного из местных жителей. Подробнее вы можете прочесть в материале по ссылке.