Зачинщик драки на Думской попадет в колонию

Петербургская прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении одного из местных жителей. В ведомстве говорят, что мужчина виновен в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как говорят в прокуратуре, суд установил, что 15 марта на Думской улице между мужчиной и еще другим жителем возникла ссора. Что стало поводом для конфликта — в ведомстве не называют. Однако подсудимый нанес потерпевшему удар кулаком по голове.

В результате за эту драку мужчина отправится в исправительную колонию общего режима. Срок наказания — три года лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга получили порядка 80 тысяч карт болельщиков. Такие данные приводит городской комитет по информатизации и связи.

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