Депутаты Петербурга предложили запретить курение в России с 2088 года

Парламентарии Петербурга рассмотрят законодательную инициативу, которая предполагает полный запрет производства табачной продукции и, соответственно, курения.

Такие меры предлагается внедрять поэтапно. Начать хотят с запрета курения для тех, кто родился в 2011 году или позднее. Окончательно запретить никотин хотят в 2088 году. Предложение внесено постоянной комиссией по организации публичной власти и комиссией по социальной политике.

Так, полный запрет на производство и употребление табака на территории страны с 1 января 2088 года. До этой даты предлагается постепенно сокращать производства, а предприятия этого направления — перепрофилировать.

Как говорится в документе, в том случае, если законопроект одобрят к 2025 году, дети младше 14 лет не смогут попробовать табак и хранить его, передает издание ЗАКС.Ру.