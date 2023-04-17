В Ленобласти суд обязал бывших супругов стать соседями

В Санкт-Петербурге разрешили еще один квартирный вопрос, правда, ситуация не совсем стандартная. Судебные приставы обязали 39-летнюю петербурженку не чинить препятствия в проживании бывшего мужа в совместно приобретенном жилье. Об этом рассказывает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, женщина принципиально не хотела пускать бывшего мужа в их общую квартиру. Тогда-то мужчина и пошел в суд, который его поддержал. Как мужчина, так и женщина — долевые собственники жилья. Однако в 2019 году после развода мужчина покинул жилье.

Сейчас там проживают его бывшая супруга и их маленькая дочь. Более того, женщина сменила замки от входной двери и освободила квартиру от его личных вещей. Женщина аргументировала свое решение тем, что муж ушел от нее, когда та была в декрете, а участия в жизни дочери никакого не принимал.

В судебных заседаниях бывшие супруги предоставляли расписки и документы, кто сколько вложил в покупку спорной квартиры. В итоге суд определил порядок пользования жилья таким образом – мужчине отводилась комната 14 кв. м, а его бывшей супруге с дочкой – 15,3 кв.м.

Женщину предупредили о возможных последствиях — штрафах — если та не пустит домой бывшему мужу. Теперь она должна отдать ему ключи. По информации приставов, новый «сосед» въехал в квартиру, но без скандалов не обошлось, поэтому при заселении присутствовал полицейский.

В том случае, если женщина будет мешать и дальше, ее ждет административная ответственность.

Какие еще необычные семейно-судебные истории были?

Пожалуй, истории про то, что кто-то не выплачивает алименты, сами по себе никакого интереса и удивления уже не вызывают. Вот только следующая история про алименты не простые, а золотые. Так, -летняя петербурженка получила положенное ей в не совсем привычном формате. Один грамм золота пришлось взыскивать принудительно, так как должник очень не хотел расставаться со своим богатством из-за ребенка.

Ранее также житель Приморского района Петербурга выплатил 120-тысячную задолженность по алиментам, испугавшись, что не сможет улететь в отпуск.