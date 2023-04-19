Петербург первым опробует новые электросамокаты

Сезон электросамокатов открыт, но будет протекать по более строгим правилам – они вступили в силу 1 марта 2023 года. Как будут соблюдаться правила участниками движения и насколько активно их будут контролировать – прогнозировать рано. А вот технологические новинки для более цивилизованной езды на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) рынок уже готов предложить.

Так, Яндекс с 19 апреля предлагает для аренды в Северной столице устройства Wind – новые модели самокатов собственной разработки. Они не позволят разогнаться выше разрешенной скорости, в специальных зонах – автоматически ее снизят, а там, где движение запрещено – плавно остановятся.

Широкая и короткая платформа не позволит ехать на самокате вдвоем, что опять же отныне запрещено ПДД.

Самокаты Wind оснащены не только передними, но и задними амортизаторами. Для арендных устройств это новшество. Петербуржцы первыми проверят, насколько комфортно теперь можно будет проехать, например, по брусчатке. Руль у новой модели шире, что прибавляет устойчивости, а радиус поворота делает меньше – на узких улицах так куда сподручнее.

Скоростной режим и «медленные» зоны

Модель также оснащена встроенными поворотниками и мощным фонариком, улучшающим видимость.

Максимально разрешенная скорость передвижения на электросамокате в Петербурге составляет 20 км/ч, на улицах Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов разгоняться можно лишь до 15 км/ч.

На самокатах Wind превысить скорость не получится, они разгоняются как раз до 20 км/ч. А на участках, где много людей, они сами снизят скорость, благо для Яндекса анализ средней скорости потока пешеходов – несложная задача. Кроме того, Яндекс прекрасно осведомлен о расположении образовательных учреждений и детских площадок. В зонах, где передвижение на СИМ запрещено, скорость устройства сама плавно снизится до нуля.

Еще ряд правил

В соответствии с вступившими в силу правилами использования СИМ, ездить на электросамокате по велопешеходным и велосипедным дорожкам можно на устройстве весом до 35 кг, если таких дорожек нет – можно по тротуарам и пешеходным зонам. Еще на тротуар можно тем, кто сопровождает ребёнка до 14 лет на СИМ.

Но если масса электросамоката или другого СИМ превышает 35 кг – заезжать на тротуары и пешеходные зоны нельзя. Допускается выезжать на обочину при отсутствии вышеназванных мест для передвижения. Нет даже обочины – можете двигаться на электросамокате по правому краю проезжей части, но лишь при ограничении на дороге скорости 60 км/ч, маневры при этом запрещены.

Для выезда на проезжую часть ваше СИМ должно быть оборудовано тормозами, звуковым сигналом, фарами (спереди и сзади) и световозвращателями.

Справка: к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса. Максимальный штраф за нарушение ПДД на СИМ составляет 1500 рублей.