В МВД рассказали, будет ли ответственность за портреты героев «Бессмертного полка» на машине

В Петербурге, как и в других городах страны, не будут штрафовать водителей за то, что те расклеивают портреты героев Великой Отечественной войны на своих машинах в рамках акции «Бессмертный полк». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, конечно, дефектом считается снижение обзорности с водительского места. Считается, что наклейки — могут стать помехой, поэтому за это вполне могут оштрафовать. В день проведения акции правоохранительные органы сделают исключение.

При этом Ирина Волк все-таки добавила, что лучше размещать такие наклейки на заднем или боковых задних пассажирских стеклах.

Ранее сообщалось, что в этом году традиционное очное шествие «Бессмертного полка» не состоится ни в Петербурге, ни в других городах страны. Об этом заявила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.