Петербуржцу «продали» им же утерянный айфон

Казалось бы, ничем не примечательная история: петербуржец приобрел себе IPhone в одном из торговых центров Петербурга. Зачем нам эта история, спросите вы? Все дело в том, что «купил» он … свой же телефон, который ранее потерял.

В правоохранительные органы пришел мужчина 33-х лет, сотрудникам ведомства он сообщил, что недавно заметил потерю своего смартфона. На следующий день выяснилось, что его телефон нашел мужчина. И последний был готов вернуть гаджет законному владельцу, вот только словом спасибо было не отделаться, попросил вознаграждение.

Так как петербуржец очень хотел получить свое устройство назад, поэтому согласился на поставленные ему условия.

После он встретился с мужчиной, который отыскал телефон, заплатив ему 15 тысяч рублей. Вот только телефон ему вернули без чехла, да еще и без сим-карты — а это ущерб, считает он. Теперь дело изучают полицейские, говорит источник издания в правоохранительных органах.