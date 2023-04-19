Заваривание проблем: 5 причин, почему кофе может быть не так хорош, как вы думаете

Кофе — один из наиболее широко потребляемых напитков в мире, и его часто считают отличным средством для улучшения настроения. Однако многие не осознают потенциальные риски для здоровья, связанные с употреблением кофе. В этой статье мы рассмотрим пять причин, по которым стоит подумать употреблять ли кофе на постоянной основе.

Риск №1: возможная зависимость

Кофеиновая зависимость может быть такой же серьезной, как и любой другой вид зависимости. По данным Национального института по злоупотреблению наркотиками, кофеин может вызвать физическую зависимость у некоторых людей, регулярно употребляющих его в больших количествах. Признаками являются повышенная толерантность и симптомы отмены, такие как головная боль, раздражительность и усталость при воздержании от употребления кофеина. Чтобы определить, не стало ли употребление кофе вредной привычкой, спросите себя, регулярно ли вы выпиваете более четырех чашек в день или испытываете ли тягу к кофе, даже когда не устали.

Риск № 2: проблемы со здоровьем, связанные с потреблением кофеина

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать ряд краткосрочных проблем, таких как беспокойство, бессонница, головные боли, раздражительность и учащенное сердцебиение. Долгосрочные риски включают в себя повышенный риск развития сердечных заболеваний и высокого кровяного давления из-за повышенного уровня холестерина в крови. Другие возможные побочные эффекты включают проблемы с желудком. Возможна тошнота и несварение желудка из-за кислотности кофейных зерен, которые могут раздражать слизистую оболочку желудка.

Риск №3: воздействие окружающей среды

Многие люди не осознают, что выращивание и переработка кофейных зерен связаны со значительным воздействием на окружающую среду. Происходит загрязнение воздуха в результате сжигания ископаемого топлива, используемого для транспорта во время транспортировки; загрязнение воды в результате стока удобрений; эрозия почвы, вызванная обезлесением. Не исключаем опасные отходы, образующиеся в процессе производства, которые могут просачиваться в подземные источники питьевой воды во многих частях мира, откуда сегодня поступает большая часть коммерчески выращиваемого кофе.

Риск №4: вредные для здоровья добавки

Многие люди любят добавлять в кофе сливки или ароматизированные сиропы, которые содержат вредные для здоровья добавки. Используемые трансжиры (гидрогенизированное растительное масло) связаны с повышенным риском сердечных заболеваний; сахар, содержащий пустые калории, ведущие к ожирению; искусственные подсластители, содержащие химические вещества, такие как сахарин, которые связаны с риском развития рака. Искусственные красители, содержащие msg (мононатриевый глутамат), который, как известно, вызывает аллергические реакции у некоторых людей, а консерванты, такие как бензоат натрия, повреждают ДНК при длительном употреблении в больших количествах.

Риск №5: обезвоживание

Наконец, поскольку кофе является мочегонным средством из-за высокого содержания кофеина, он вызывает обезвоживание при чрезмерном потреблении в течение дня. Затрудняется усвоение клетками организма необходимых жидкостей, что приводит к потенциально опасному электролитному дисбалансу, особенно у тех, кто ведет активный образ жизни.

Кофе может быть приятным напитком, но важно помнить о потенциальном риске для здоровья, связанном с его чрезмерным употреблением, поэтому умеренность является ключевым фактором при рассмотрении вопроса о том, сколько кофе вы пьете в течение дня!