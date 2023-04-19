Сотрудник надзорного ведомства в Петербурге задержан за подозрение во взятке

Полицией Петербурга задержан подозреваемый в получении взятки сотрудник надзорного госучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, 18 апреля был задержан инженер отдела инспектирования одного из надзорных госучреждений. По данным полицейских, в марте 2021 года он получил от одной из коммерческих организаций 43,5 тысячи рублей. Эти деньги давались за техосмотр 30 единиц техники. Вот только по факту технику никто не осматривал, хотя в документах говорится об обратном.

Заведено уголовное дело. В ходе обыска обнаружены и изъяты печати различных юрлиц, а также техническая и иная документация.

Ранее сообщалось, что казалось бы, ничем не примечательная история: петербуржец приобрел себе IPhone в одном из торговых центров Петербурга. Зачем нам эта история, спросите вы? Все дело в том, что «купил» он … свой же телефон, который ранее потерял.