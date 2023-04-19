В Калининском районе вспыхнуло здание

Пожар в Калининском районе произошел 19 апреля 2023 года. Об этом рассказывает петербургское министерство чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях.

Как говорят в ведомстве, огонь вспыхнул в Калининском районе на Свердловской набережной, дом 18, корпус третий.

Это одноэтажное производственное здание, там тлела деревянная обрешетка кровли на площади 15-ти квадратных метров. В 20:06 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: четыре единицы техники и 17 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что возможно, сейчас, конечно, не самое время для приобретения жилья. Спрос на комнаты в Петербурге, например, действительно стремительно обваливается. Подробнее по этой теме вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.