В Петербурге МЧСники «поиграли» в пожар на станции метро

У правоохранительных, следственных органов нередко проходят какие-либо учения — отработка навыков, все-таки, дело важное. Не меньше, чем выше указанным, подобные тренировки нужны и представителям министерства чрезвычайных ситуаций. Они должны уметь оперативно и слаженно реагировать даже на самые нестандартные ситуации.

Так, на этот раз, 19 апреля, в Санкт-Петербурге на станции метро «Балтийская» прошла совместная тренировка спасателей и работников метрополитена. Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России в своем телеграм-канале, согласно легенде учений пожар произошел в вентиляционной шахте. Сотрудникам МЧС России пришлось спасать условно пострадавших на отметке – 40 метров под землей.

Ранее сообщалось, что полиция ищет причастных к мошенничеству в отношении пенсионерки в Петродворцовом районе.

общество пожарные учения


 

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