От коронавируса скончались шесть жителей Санкт-Петербурга

Пока что корона давит. И увы, мы совсем не про ту, что принято носить на голове. К большому сожалению, мы про все тот же коронавирус, ковид, коронавирусную инфекцию и прочие «обзывалки» этой болезни. Увы, вирус не то что не отступает, а скорее продолжает наступать с новыми и новыми силами — новые штаммы выявляются один за другим.

Так, например, в Петербурге выявлено 547 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом госпитализировать пришлось 85 жителей города. Еще семь жителей не справились с болезнью — скончались. В то же время известно, что вылечились 948 горожан.

С начала пандемии в Петербурге официально подтвердилось 1 933 213 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти жительница Сертолово сообщила правоохранительным органам о том, что нашла труп.