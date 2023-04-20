В Пушкине задержали нападавшего на 88-летнюю старушку

В Пушкине полицией задержан подозреваемый в ограблении старушки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, 19 апреля в отделение полиции пришла 88-летняя пенсионерка. Неизвестный выхватил у нее телефон, деньги и скрылся. Ущерб оценивался в 14,5 тысячи рублей.

Позднее сотрудники ведомства завели дело по статье о грабеже. В этот же день правоохранительные органы нашли в Пушкине подозреваемого. Это был 33-летний ранее судимый местный житель. Похищенное изъято.

Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее сообщалось, что ап информации консалтинговой компании Henley & Partners, за последние десять лет количество долларовых миллионеров в Петербурге снижалось — на 38%. При этом Северная столица все-таки вошла в рейтинг самых состоятельных городов.